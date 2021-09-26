Almanya'da sandıktan çıkan isim belli oldu
Almanya'da düzenlenen seçimleri ilk belirlemeler göre, SPD Başbakan Adayı Olaf Scholz kazandı.
Almanya’da SPD Başbakan Adayı Olaf Scholz, Almanya’da iyi, olumlu bir hükümetin kurulması için görevin kendisine verildiğini ifade ederek, koalisyon görüşmelerini yılbaşına kadar tamamlamak istediklerini belirtti.
Almanya’da resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların 25,8'ini, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ise oyların yüzde 24,2’sini aldı. İki parti arasındaki oy farkı yüzde 1,6’ya yükseldi.