Almanya'da sanayi üretimi eylülde yüzde 0,2 yükseldi

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, eylülde mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosa kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Sanayi üretimi Eylül 2017’ye göre ise yüzde 0,8 artış gösterdi.

Piyasalarda, Almanya'da sanayi üretiminin eylülde, aylık yüzde 0,1 artması bekleniyordu.

Veriler, ülkede eylülde önceki aya kıyasla enerji ve inşaat hariç sanayi üretiminin sabit olduğunu ortaya koydu.

Ülkede, söz konusu dönemde sanayi içerisinde sermaye malı üretimi yüzde 0,9 artarken, tüketim malları üretimi yüzde 0,3 azaldı. Ara malı üretimi yüzde 0,1, enerji üretimi de yüzde 3,3 azalış gösterdi.

Bu arada, daha önce yüzde 0,3 azaldığı açıklanan ağustos ayı verisi, yüzde 0,1 artış olarak revize edildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, ülkede sanayi üretiminin bu yılın temmuz-eylül döneminde geçici olarak zayıf seyrettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede otomotiv sektöründe üretimin yavaşlamasına sebep olan mevzuattaki (emisyon) değişikliklerin tamamlanmak üzere olduğu aktarılarak, "Emisyona yönelik (WLTP- Hafif Otomobiller için Dünya Çapında Uyumlu Test Prosedürü) sorunların çözümü aşamalı olarak başarılacak. Bunun da sanayi üretimini yıl sonuna doğru teşvik etmesi bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Destatis tarafından dün açıklanan verilere göre, Almanya’da eylülde fabrika siparişleri, aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 2,2 azaldı. Ülkede fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,6 azalması yönündeydi.