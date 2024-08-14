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Dünya Almanya'da sabotaj korkusu! Askeri üssü kapattılar
Dünya

Almanya'da sabotaj korkusu! Askeri üssü kapattılar

Yeniakit Publisher
2024-08-14 20:44:00 -
Almanya'da sabotaj korkusu! Askeri üssü kapattılar

Almanya'da Köln yakınlarındaki bir Alman askeri üssünün, su kaynağına sabotaj yapıldığına dair şüpheler sonrası kapatıldı.

Köln-Bonn havaalanı yakınlarındaki askeri üs görevlisi yaklaşık 5.500 kişiye, musluk sularını kullanmamaları hakkında uyarıda bulunuldu.

Köln yakınlarındaki bir Alman askeri üssünün, su kaynağına sabotaj yapıldığına dair şüphelerin ortaya çıkmasının ardından Çarşamba günü kapatıldığı açıklandı.

Yaklaşık 1.200'ü sivil olmak üzere yaklaşık 5.500 kişinin çalıştığı Köln-Wahn askeri üssünü çevreleyen çitlerde hasar tespit edilmesi üzerine alarma geçildi.

Yerel basının bildirdiğine göre, üsteki çalışanlara olası kirlenme nedeniyle musluk suyunu içmemeleri söylendi ve analiz için örnekler alındı. Askeri kışlalar kordon altına alınırken, üsse giriş çıkışlar engellendi.

Köln-Bonn havaalanı ve Porz kasabasına yakın olan üs, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un yurtdışı seyahatlerinde kullandığı uçaklardan sorumlu Bundeswehr Hava Ulaştırma Kanadı'na ev sahipliği yapıyor.
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Emniyet güçleri ve askeri istihbarat olası sabotajı araştırıyor.

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