Almanya'da Putin depremi: İstifa etti!

Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin’i öven sözlerinin ardından gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti.

Schönbach neler söylemişti?

Schönbach, Hindistan’da yaptığı ve Alman basınına yansıyan konuşmasında Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalar yaptı.

Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini söyleyen Schönbach, "Onun gerçekten istediği göz hizasında saygıdır. Ve, aman tanrım, birine saygı göstermek neredeyse maliyeti yok. Bu yüzden bana sorarsanız, onun talep ettiği ve muhtemelen hak ettiği saygıyı göstermek kolaydır." dedi.

Schönbach, en büyük tehdidin Çin olduğunu savunarak, "Bizim bile, Almanya’nın, Hindistan’ın Rusya’ya ihtiyacımız var, çünkü Çin’e karşı Rusya’ya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kendisinin dindar bir Hristiyan ve Rusya’nın da Hristiyan bir ülke olduğunu anlatan Schönbach, "Putin’in ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya’yı Çin’den uzak tutabilir.” dedi.

Schönbach, Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafa da değinerek, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek." ifadelerini kullandı ve Rusya’nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirdi.

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Schönbach’ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığı ve Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn'a açıklama yapma fırsatının verileceği belirtildi.