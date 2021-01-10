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Dünya Almanya'da protesto!
Dünya

Almanya'da protesto!

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs önlemleri protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 00:51:00 -
Almanya'da protesto!

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi.

"Querdenken 30" adlı oluşumun yaklaşık 100 üyesi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek için Alexanderplatz Meydanı’nda toplandı.

Hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemlere tepki gösteren eylemciler, tedbirlerin hemen kaldırılmasını istedi.

Maske takma kuralına uymayan çok sayıda kişi, kimlik tespiti için gösterinin düzenlendiği bölgeden uzaklaştırıldı, direnenler ise zor kullanılarak çıkartıldı. Göstericiler, eylemde yapılan konuşmalardan sonra uzun süre dans etti. Yaklaşık 3,5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

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