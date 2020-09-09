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Dünya Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası
Dünya

Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası

Almanya’da terör örgütü PKK’nın sözde bölge sorumlusu bir kişi 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:55:00 -
Almanya’da PKK’lı teröriste hapis cezası

Koblenz Yargıtay'ından yapılan açıklamaya göre 60 yaşındaki Türk vatandaşı Mashar T. "yabancı terör örgütüne üye olmaktan" 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında, "Ali" kod adı altında Mashar T'nin 2018 yılında sözde Mainz bölgesi sorumluluğunu üstlendiği, bu şahsın mali kaynak sağlamak için faaliyetler ve bağış kampanyaları düzenleyip denetlediği belirtildi. 

Kararda, Mashar T'nin bu yolla yaklaşık 223 bin euro toplayıp örgüte aktardığı, terör örgütünün kendisine aylık 250 euro'nun yanı sıra seyahat masrafları ve diğer giderleri ödediği kaydedildi.

Öte yandan, savcılık ve Mashar T'nin karara itiraz etme hakkı olduğu bildirildi.

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