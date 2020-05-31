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Aktüel

Almanya’da “partili” protesto yapıldı

Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan gece kulübü ve disko sahipleri “partili” protesto gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 21:04:25 -
Almanya’da “partili” protesto yapıldı

Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında kapatılan gece kulübü ve disko sahipleri “partili” protesto gerçekleştirdi.


Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar gevşetilmeye devam ederken, bazı işletmeler ise hala kapalı tutuluyor. Başkent Berlin’de salgın nedeniyle aylardır kapalı tutulan gece kulübü ve diskoların işletmecileri bugün Landwehrkanal’da “partili” protesto düzenledi. Eylemciler bot, kano, tekne ve sal ile kanal üzerinde bir araya geldi. Eylemciler, polisten izin alarak eylemi düzenlediklerini aktarırken, tahmin edilen üzerinde kişinin eyleme destek verdiğini açıkladılar. Eylemciler, onlarca su aracı ile kanalı kapatırken, kanalın her iki tarafında ise yüzlerce kişi toplandı. Yapılan protesto eylemden çok bir parti havasında geçerken, müzik ve dans eşliğinde devam etti. Eylemciler, kendilerine izin verilen sürenin ardından olaysız bir şekilde dağılarak, eyleme son verdi.

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