Almanya'da papazlar başkaldırdı! Doktorlar uyardı evnjelistler karşı çıktı

Almanya Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, yüksek seviyelerde seyreden koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları nedeniyle hükümetten Noel ayinlerinin yasaklanmasını isterken, kiliseler bu teklife karşı çıktı.

'Teması kısıtlamak istiyoruz'

Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği (BVÖGD) Başkanı Ute Teichert, "Noel ayinlerini iptal edilmesi talebinde bulunuyoruz çünkü virüs özellikle kilise ayinleri sırasında çok kolay yayılıyor." dedi.

Kiliseler itiraz etti

Aachen Kilisesi Piskoposu Helmut Dieser ise Noel'in, Hristiyanlar için 'yönelim, teselli ve manevi refah kaynağı' olduğunu ifade ederek, süpermarkette alışveriş yapmanın, kilisede ayine katılmaktan daha yüksek seviyede risk teşkil ettiğini söyledi. Almanya Evanjelist Kilisesi (EKD) Konsey Başkanı Heinrich Bedford-Strohm da, Noel ayinlerinin ülke çapında iptal edilmesine karşı çıkarak, "Kiliselerde hiçbir risk oluşmamasına özen gösteriyor. Bu zamana kadar düzenlenen ayinlerde koruma kriterlerine uyuldu. Noel ayinleri de aynı kurallara uyularak yapılabilir." açıklamasında bulundu.