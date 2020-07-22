Almanya'da pandemiden en fazla dezavantajlı çocukların aileleri etkilendi

BERLİN (AA) - Almanya'da her 5 çocuktan birisinin yoksulluk içinde yaşadığı ve yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bu durumu daha da kötüleştirdiği açıklandı.

Alman Bertelsman Vakfı tarafından yapılan araştırmanın sonucuna göre ülkedeki 2,8 milyon çocuk ve ergen yoksulluk içinde yaşıyor.

Araştırmanın değerlendirme bölümünde "Çocuk yoksulluğuna karşı mücadele, Almanya'da yıllardır karşılaşılan en büyük sosyal sorunlardan biri olmaya devam ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Araştırmada yoksulluktan en fazla etkilenen çocukların Berlin ve Bremen kentlerinde yaşadığı vurgulandı.

Yoksulluk içindeki çocukların, sosyal etkinliklere katılım imkanları olmadığı, hiç tatile gidemedikleri, sinema ve okul gezilerine katılamadıkları belirtildi.



- Almanya gibi ülkede yoksulluk inanılmaz skandal

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Almanya gibi zengin bir ülkede çocuk yoksulluğu bulunmasını "skandal" olarak niteledi.

Bartsch, "Çocukların yoksulluk içinde olması zengin ülkemizde inanılmaz bir skandal çünkü bu küçüklerin yaşam şansını engelliyor. Şansölye Merkel ve hükümet açısından son yıllarda bu konuda kayda değer bir iyileşme elde etmemek ciddi bir başarısızlık" ifadesini kullandı.

Bertelsman Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Draeger de Kovid-19'un yoksullukta önemli bir artış riskini beraberinde getirdiğine dikkati çekerek, "Pandeminin sonuçları özellikle dezavantajlı çocukların ebeveynlerini zorladı. Daha çok yarı zamanlı çalıştılar veya işlerini ilk kaybeden oldular. Çocuklarda yoksulluğu önlemek özellikle pandemi döneminde siyasi bir öncelik haline gelmelidir." dedi.











