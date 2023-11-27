  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail haber kanalı duyurdu! Siyonistler Gazze'deki evleri yağlamış

Bu iddia gündeme bomba gibi düştü! AK Parti’nin İstanbul adayı o iki isimden biri olacak

Bakan Bayraktar'dan elektrik kesintisi açıklaması! Yurt genelinde...

AK Parti'den flaş yerel seçim açıklaması! Saat 16:00'da flaş kararı duyuracaklar

Hamas'tan basın açıklaması! 'Erdoğan'ın çabalarına yanıt olarak serbest bıraktık'

Havalimanında balya balya parayla yakalandı! Türkiye tarihinin en büyük miktarı

Bu meyvelerin üretimi derhal durdurulmalı: Türkiye'yi felakete sürüklüyor! Hiç kimse farkında değil, tehlike kapıda

Türkiye için servet değerinde! Topraktan adeta fışkırmaya başladı! Verileri görünce ağzınız bir karış açık kalacak

Dev şirketten flaş karar! Türkiye’de bunu yapacak

Satın alırsanız 800 TL, kendiniz yaparsanız 50 TL! Yapımı da çok kolay
Otomotiv Almanya'da önce bu üretim için teşvik verildi! Bakanlık açıkladı, Almanya harekete geçti: Daha süper menzilli araç
Otomotiv

Almanya'da önce bu üretim için teşvik verildi! Bakanlık açıkladı, Almanya harekete geçti: Daha süper menzilli araç

Yeniakit Publisher
2023-11-27 00:04:00 - 2023-11-27 00:08:23
Almanya'da önce bu üretim için teşvik verildi! Bakanlık açıkladı, Almanya harekete geçti: Daha süper menzilli araç

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz süper bir proje için harekete geçti: Otomobil üreticilerini daha uygun fiyatlı ve daha uzun menzilli elektrikli araçlar üretmeye teşvik ediyor. Alman hükümeti strateji geliştirmeye hazırlanıyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, otomobil üreticilerini daha uygun fiyatlı ve daha uzun menzilli elektrikli araçlar üretmeye teşvik ediyor. Scholz'un liderliğindeki Alman hükümeti, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek ve hedeflenen 15 milyon elektrikli araç sayısına ulaşmak için otomobil endüstrisiyle strateji geliştirmeye hazırlanıyor. Bu çabalar, sürdürülebilir ulaşımın teşvik edilmesi ve karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla geniş bir endüstri işbirliğini öngörüyor.

Almanya elektrikli otomobil sektörünü uygun modeller için teşvik ediyorfutureflow- life'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Pazartesi günü otomobil yöneticileri, bakanlık liderleri, enerji yöneticileri ve sendikalarla bir araya gelerek Almanya'nın 2030'a kadar 15 milyon sayıdaki elektrikli araçlar için hedefini nasıl karşılayabileceğini tartışacak.Başbakan, hükümet sözcüsü Steffen Hebestreit'in Cuma günkü bir basın toplantısında belirttiğine göre, otomobil üreticileri daha uygun fiyatlı ve daha uzun menzilli elektrikli araçlar üretirse hedefin gerçekleştirilebileceğine inanıyor.

Sektörde kalma mücadelesi: Elektrikli Ferrariler mi yoksa benzinli Lamborghini'ler mi?Almanya hükümetinin koalisyon anlaşması, 2030'da "en az 15 milyon tam elektrikli yolcu aracını" hedeflediğini belirtti. Ancak Ulaştırma Bakanı Volker Wissing geçen yıl bunun hem elektrikli hem de hibrit araçları içerecek şekilde olduğunu belirtti. Alman federal motor otoritesi KBA'nın ekim ayına kadar olan en son mevcut verileri, Almanya'da 2.2 milyon elektrikli motorlu araç olduğunu gösteriyor. Bunlardan 1.3 milyonu tamamen elektrikli araçlar yerini alıyor.

Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu
Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu

Aktüel

Türkiye, Çin malı güneş paneli ithalat gözetimi için 5 ülkeye soruşturma yapılacak diyerek duyurdu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!
Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!

Yaşam

Balkanlardan gelen kar İstanbul ilimize yağacak: Bulgaristan bembeyaz! Şapka, eldiven ve atkıları hazırlayın!

Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'
Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Gündem

Oyuncu Emre Kınay çıldırdı! İBB'nin beceriksizliğini yüzlerine vurdu: Liyakatsizler! İşini adam gibi yap İmamoğlu!'

Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması
Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması

Spor

Jorge Jesus'a yan bakılmıyor! İnanılmaz sezon: dünyaya dersi verdi! Araplardan tarihi galibiyet, gol patlaması

Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar
Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar

Aktüel

Eline kamerasını alıp suya daldı, Görenleri hayran bıraktı! Suyun altındakileri görenlerin izlerken nefesi kesildi, şaşkına uğradılar

Rus yetkili: Rusya'nın 76 yolcu uçağına apar topar el kondu! Beklenmedik olay: 25 milyar ruble...
Rus yetkili: Rusya'nın 76 yolcu uçağına apar topar el kondu! Beklenmedik olay: 25 milyar ruble...

Dünya

Rus yetkili: Rusya'nın 76 yolcu uçağına apar topar el kondu! Beklenmedik olay: 25 milyar ruble...

Fatih Sultan Mehmed'in işte yadigarı! Fatih’in kulesi ayağa kalkıyor: içinden bu görüntüler farklı yüzyıla ait! Ortaya çıktı
Fatih Sultan Mehmed'in işte yadigarı! Fatih’in kulesi ayağa kalkıyor: içinden bu görüntüler farklı yüzyıla ait! Ortaya çıktı

Kültür - Sanat

Fatih Sultan Mehmed'in işte yadigarı! Fatih’in kulesi ayağa kalkıyor: içinden bu görüntüler farklı yüzyıla ait! Ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23