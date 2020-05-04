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Aktüel

Almanya’da okullar kısmen açıldı

Almanya’da yüz binlerce öğrenci bugünden itibaren kademeli olarak tekrar ders başı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:48:09 -
Almanya’da okullar kısmen açıldı

Almanya’da yüz binlerce öğrenci bugünden itibaren kademeli olarak tekrar ders başı yaptı.


Almanya’da korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen ara kısmi olarak adım adım esnetiliyor. Bugün itibarıyla ilkokul son sınıf öğrencileri ile önümüzdeki sene lise bitirme sınavına girecek olan öğrenciler okullarına döndü. Diğer öğrenciler evde kalmaya devam edecek ve okullarının açılmasını bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Diğer sınıfların ders başı tarihinin ise 6 Mayıs’ta alınacak yeni kararlarla netliğe kavuşması bekleniyor.


Ders başı yapan okullar bazı tedbirlere uymak zorunda kalacak. Dersliklere daha az öğrenci alınırken sosyal mesafe kuralına uyulacak. Ayrıca öğrencilere ve okul çalışanlarına dezenfektan kullanma ve elleri sık sık yıkama zorunluluğu getiriliyor. Kapı ve pencere kolları, merdiven tutacakları, sınıflardaki lamba düğmeleri sık sık temizlenecek. Spor ve toplu müzik aktiviteleri kısıtlanacak.


Almanya’da okulların ve kreşlerin yeniden açılabilmesi için atılacak bir sonraki adım, çarşamba günü Başbakan Angela Merkel ve eyalet başkanlarının yapacağı toplantı sonrası netleşecek.

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