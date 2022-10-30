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Dünya Almanya’da NSU dosyalarının yayınlandığı ileri sürüldü
Dünya

Almanya’da NSU dosyalarının yayınlandığı ileri sürüldü

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi katleden Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütüne ilişkin “gizli” ibaresi bulunan ve 30 yıl açıklanmaması öngörülen, “NSU dosyaları” olarak adlandırılan raporun internet sitesinde yayınlandığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 13:37:00 - 2022-10-30 13:38:39
Almanya’da NSU dosyalarının yayınlandığı ileri sürüldü

Alman “ZDF Magazine Royale” programı tarafından kamuoyuyla paylaşılan söz konusu rapora, internet üzerinden “nsuakten.gratis” sayfasından ulaşılıyor.
Ekleriyle 173 sayfadan oluşan rapor, “Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda (LfV) 2012’deki dosyaların incelenmesine ilişkin sonuç raporu” başlığını ve 20 Kasım 2014 tarihini taşıyor.

Söz konusu internet sayfasından da kendilerine bilgi veren kaynakları korumak için raporun yeniden yazıldığı, böylelikle “dijital ve analog iz taşımayan yeni bir belgenin oluşturulduğu” kaydedildi.

Oluşturulan belgenin, orijinal belgenin içeriğiyle aynı olduğu aktarılan sayfada, hukuki sebeplerden dolayı da bazı kişilere ilişkin bilgilerin karartıldığı ifade edildi.

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