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Dünya Almanya'da Müslümanlara tehdit: İslam'ı ve Müslümanları yok edeceğiz
Dünya

Almanya'da Müslümanlara tehdit: İslam'ı ve Müslümanları yok edeceğiz

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Hüfingen beldesinde bir camiye posta yoluyla İslam düşmanlığı içeren tehdit mektubu gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:59:00 -
Almanya'da Müslümanlara tehdit: İslam'ı ve Müslümanları yok edeceğiz

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Mescid-i Aksa Camisi’ne posta yoluyla gönderilen mektupta "İslam ne Almanya'ya aittir ne de Avrupa'ya" ve "İslam'ı ve Müslümanları Almanya‘da yok edeceğiz" şeklinde ifadeler yer aldı.

DİTİB Mescid-i Aksa Camisi Dernek Başkanı Hakan Taşdemir, 1996 yılında kurulan ve 230 üyesi bulunan bir cami derneği olarak bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadıklarını belirterek, bu saldırının kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Taşdemir, "Yerel yönetimlerle, komşularımızla yakın ilişkiler içerisindeyiz. Kapımız herkese açık olarak faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerde başta komşularımız olmak üzere okullardan ziyaretçi gruplarını ağırlıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hüfingen’e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Villingen Schwenningen‘den pul yapıştırılıp posta yoluyla gönderilen mektubun emniyet teşkilatına bildirildiğini ifade eden Taşdemir, polisin olayla ilgili inceleme başlattığını aktardı.

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