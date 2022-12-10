Almanya'da Müslüman öğrenciler eziliyor

Rudolf, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Ayrımcılığa uğrayan Müslüman öğrencilerin durumunda bir iyileşme yok. Bu alanda harekete geçilmesi gerektiğini görüyoruz." dedi.

Dr. Rudolf, Almanya'daki insan hakları durumundaki gelişmelere ilişkin bu yıl parlamentoya sunulan yıllık raporda bu konuya hiç değinilmediğini de kaydetti.

Almanya'daki devlet okullarında, kız çocukları başta olmak üzere genç Müslüman öğrencilere karşı ayrımcılık yapıldığına dair çok sayıda rapor bulunuyor.

Almanya'da Müslümanlara karşı ayrımcılık yaygın

Entegrasyon ve Göç Uzman Konseyi (SVR) tarafından yayımlanan araştırmada Almanya'da Müslümanlara karşı ayrımcılığın yaygın olduğu ifade edildi.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 48'i "İslam'ın Alman toplumuyla uyumlu olmadığına" inandığını söylerken, yüzde 29'u ülkede İslam'ın yaşanmasının kısıtlanmasını önerdi.

Ankete katılan Almanların yaklaşık yüzde 44'ü Müslüman kuruluşların devletin güvenlik birimleri tarafından izlenmesi gerektiğini belirtirken, sadece yüzde 16'sı böyle bir adıma karşı çıktı.