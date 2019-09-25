Almanya'da 'Müslüman karşıtı ırkçılık' anketi yapılacak Almanya’nın başkenti Berlin’de faaliyet gösteren İslam Federasyonu tarafından yapılan anket ile ülkedeki siyasi değişimin Müslümanların hayatına bıraktığı etki belirlenmeye çalışılacak.

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