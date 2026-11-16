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Avrupa Almanya’da milyonlarca hesabı hedef aldılar! Devletin dijital sistemine siber saldırı…
Avrupa

Almanya’da milyonlarca hesabı hedef aldılar! Devletin dijital sistemine siber saldırı…

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Almanya’da milyonlarca hesabı hedef aldılar! Devletin dijital sistemine siber saldırı…

Almanya’da vatandaşların kamu hizmetlerine erişmek için kullandığı merkezi kimlik doğrulama sistemi BundID, büyük çaplı siber saldırı girişiminin hedefi oldu. Saldırganların milyonlarca kullanıcı adı ve şifre kombinasyonunu deneyerek hesaplara erişmeye çalıştığı belirtilirken, hükümet standart giriş yöntemini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt’ın haberine göre Federal Bilgi Teknolojisi Güvenliği Dairesi (BSI), BundID hesaplarına yönelik toplu siber saldırı girişimlerini doğruladı. BSI sözcüsü, otomatik giriş denemeleri nedeniyle bazı hesapların kilitlendiğini, kullanıcılara şifre sıfırlama e-postaları gönderildiğini açıkladı.

Saldırganların, başka internet sitelerindeki veri ihlallerinde ele geçirilen e-posta ve şifre bilgilerini BundID sisteminde denediği belirtildi. “Kimlik bilgisi doldurma” olarak bilinen yöntemle gerçekleştirilen girişimlerin, farklı platformlarda aynı şifreyi kullanan vatandaşların hesaplarını ele geçirmeyi amaçladığı aktarıldı.

 

GİRİŞLER GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

BSI, alınan karşı önlemlerle saldırı girişiminin engellendiğini bildirirken, kaç hesabın etkilendiğine ilişkin bilgi paylaşmadı. Alman hükümeti ise güvenlik gerekçesiyle BundID’ye kullanıcı adı ve şifreyle girişi geçici olarak askıya aldı.

BundID üzerinden vatandaşlar işsizlik maaşı, çocuk parası ve öğrenci kredisi başvurularının yanı sıra sabıka kaydı talebi, trafik ceza puanı sorgulama ve motorlu taşıtlar vergisi ödeme gibi 100’den fazla kamu hizmetine erişebiliyor.

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