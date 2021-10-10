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Dünya Almanya’da Merkel’in veliahtı Laschet bıraktı
Dünya

Almanya’da Merkel’in veliahtı Laschet bıraktı

Almanya’da siyasetten çekilen Başbakan Angela Merkel’in veliahtı olarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı olan “Türk Armin” lakaplı Armin Laschet, istifa etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 12:06:00 -
Almanya’da Merkel’in veliahtı Laschet bıraktı

26 Eylül’de yapılan seçimlere başbakan adayı olarak giren ve aldığı tarihi yenilginin ardından istifa çağrıları yapılan Armin Laschet, parti genel başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7’sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

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