Almanya’da Merkel’in veliahtı Laschet bıraktı
Almanya’da siyasetten çekilen Başbakan Angela Merkel’in veliahtı olarak Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı olan “Türk Armin” lakaplı Armin Laschet, istifa etti.
26 Eylül’de yapılan seçimlere başbakan adayı olarak giren ve aldığı tarihi yenilginin ardından istifa çağrıları yapılan Armin Laschet, parti genel başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7’sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.