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Dünya Almanya’da maske tartışması kanlı bitti
Dünya

Almanya’da maske tartışması kanlı bitti

Almanya'da bir kişi kendisini maske takmadığı için uyaran kişiyi silahla vurarak katletti.

Yeniakit Publisher
2021-09-21 02:30:00 -
Almanya’da maske tartışması kanlı bitti

DW’nin polis raporlarına dayandırdığı habere göre Almanya’nın Idar-Oberstein kasabasındaki bir benzin istasyonu çalışanı, müşteriyle COVID-19 önlemleri konusunda çıkan bir anlaşmazlık sonrası hayatını kaybetti.

Polis raporuna göre, 49 yaşındaki bir adamın Cumartesi akşamı işyerinde maske takma zorunluluğu nedeniyle benzin istasyonu çalışanını vurduğundan şüpheleniliyor.

Benzin istasyonunda ne oldu?

Adamın maskesini takmadan alışveriş yapmak için benzin istasyonuna girdiği ve 20 yaşındaki çalışanın yönetmeliğe uymasını istediği söylendi. İddiaya göre ikili bir tartışmaya girdi.

İstasyondan ayrılan adam yaklaşık bir saat sonra geri döndü tekrar bir tartışma başlattı. Şüpheli daha sonra cebinden çıkardığı tabancayla benzin istasyonu çalışanını vurdu.

Olayın ardından zanlının yaya olarak kaçtığı öğrenildi.

Şüpheli ne dedi?

Olay yerine gelen ekipler, şahsı aramaya başladı. 49 yaşındaki şahıs ertesi gün karakola gelerek suçunu itiraf etti.

İddiaya göre adam polis memurlarına COVID-19 kısıtlayıcı önlemlerine karşı olduğunu ve koronavirüs pandemi durumunun kendisini büyük ölçüde strese soktuğunu söyledi.

Belediye başkanı: Yaşanan olay oldukça akıl almaz ve korkunç

Idar-Oberstein belediye başkanı Frank Frühauf, suçla ilgili şokunu ve dehşetini dile getirdi. Frühauf, "Yaşanan olay oldukça akıl almaz ve korkunç" dedi.

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