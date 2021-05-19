Almanya'da Lübnan Hizbullahı’na çalışan 3 örgüt için karar

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Almanya'da Lübnan Hizbullahı için fon topladığı iddia edilen üç örgütü yasakladı.

Bugün (Çarşamba) bir bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, "Lübnanlı Alman Ailesi, Halk İçin Halk ve Barış Ver örgütlerine yönelik yasak 15 Nisan'da duyuruldu" dedi.

Sözcü, Bremen, Hesse, Hamburg, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya, Schleswig-Holstein ve Rhineland-Palatinate şehirlerinde örgüt ofislerine baskınlar yapıldığını ve polisin bu baskınlarda arama yaptığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Terörü destekleyenler Almanya'da güvende olmayacak" dedi.

Geçen yılın Mart ayında Almanya, Hizbullah'ın topraklarındaki faaliyetlerini yasakladı.