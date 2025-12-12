Almanya'da küçük uçak caddeye acil iniş yaptı: 3 kişi yaralandı

Almanya’nın Mannheim kentinde yerel saatle öğle saatlerinde büyük bir tehlike atlatıldı. Mannheim-Neuostheim Havaalanı’ndan havalanan küçük bir uçak, motor arızası vermesi üzerine pilot tarafından yerleşim yerlerinin arasında kalan Hauptfeuerwache (Ana İtfaiye) yakınlarındaki caddeye zorunlu iniş kararı alındı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDAN GEÇTİ

Görgü tanıklarının ifadelerine göre uçak, iniş sırasında park halindeki iki aracın arasından son anda geçerek Neckarauer Caddesi'ne ulaştı. Bir süre cadde üzerinde sürüklendikten sonra, bir trafik levhasına çarparak durabildi.

Olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, uçakta bulunan 3 yaralıyı olay yerinde tedavi altına aldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin detay verilmezken, yetkililer kazanın daha büyük sonuçlar doğurmadan atlatılmasını bir şans olarak değerlendirdi.

Kaza nedeniyle Neckarauer Caddesi'nde şehir merkezine giden trafik akışı saatlerce durduruldu. Çalışmaların ardından uçağın enkazı bölgeden kaldırıldı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için Federal Uçak Kazası Soruşturma Dairesi (BFU) yetkilileri detaylı incelemelere başladı.