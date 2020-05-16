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Almanya’da Kovid-19 tedbirlerini binlerce kişi protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-05-16 22:12:26 -
Almanya’da Kovid-19 tedbirlerini binlerce kişi protesto etti

BERLİN (AA) - Almanya’nın farklı kentlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede alınan tedbirler, binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Başkent Berlin'de Rosa-Luxemburg Meydan’ında, Federal Meclis’in önünde ve Alexander Meydanı’nda Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişinin katıldığı gösteriler yapıldı.

Göstericiler, üzerinde "Sağlık terörünü durdurun" ve "Korona yanlış alarmı" yazan dövizler taşıdı.

Bu gösterilere aşırı sağcıların katıldığı gerekçesiyle solcu gruplar da karşıt gösteriler düzenledi.

Polis eylemler sırasında sosyal mesafeye uyulması ve 50’den fazla kişinin katıldığı gösterilere izin verilmediği yönünde uyarılarında bulundu. Bazı gösterilere 50'den fazla kişi katılınca ve uyarılar dikkate alınmayınca çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Stuttgart kentinde de geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla Cannstatter Wasen alanında düzenlenen gösteride 5 bin kişi toplandı.

Stuttgart kent yönetimi, geçen hafta 5 bine kadar kişinin katıldığı ve sosyal mesafe kuralına uyulduğu gösterilere izin vermişti.

Gösteriyi düzenleyen Michael Ballweg burada yaptığı açıklamada, eyaletin kısıtlamalarını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağını ifade etti.

Münih kentinde de Theresienwiese alanında düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Münih Eyalet yönetimi alanda 1000 kişinin Kovid-19 tedbirlerini protesto etmesine izin vermişti ancak gösteriye katılan kişi sayısı 1000’i aşınca polis yüzlerce kişiyi alanın dışına çıkardı.

Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Potsdam, Essen kentlerinde yüzlerce kişinin Kovid-19 önlemlerine karşı gösterilere katıldığı bildirildi.

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