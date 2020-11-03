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Aktüel Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı
Aktüel

Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:33:08 -
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 314'e çıktı

BERLİN (AA) - Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısının 314'e yükseldiği bildirildi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, son dönemde Kovid-19 sebebiyle yaşanan can kayıplarının Almanya'daki Türk vatandaşları arasında yeniden artışa geçtiğini belirtti.

Aydın, Almanya'da virüs nedeniyle ölen Türklerin sayısının bugün itibarıyla 314'e yükseldiğini ifade etti.

Almanya'da Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığına işaret eden Aydın, "Hepimizin bu önlemlere azami ölçüde riayet etmeyi sürdürmesi kendi sağlığımız açısından da önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, vaka sayılarındaki artışın, tedbirlere sıkı sıkıya uyulması hususunda bir uyarı işareti olduğunu kaydetti.

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