  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Almanya'da Kovid-19 karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-06-21 20:24:31 -
Almanya'da Kovid-19 karantinasını aşmak isteyenler 8 polisi yaraladı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Göttingen kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle karantinaya alınan apartmanın sakinleri ile polisler arasında çıkan olaylarda 8 polisin yaralandığı bildirildi.

Polisin yaptığı açıklamada, 700 kişinin yaşadığı apartmanın çevresinin metal bariyerlerle kapatıldığı, karantinayı aşmak isteyen bina sakinlerinin polis memurlarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, şişe, taş ve metal çubuklarla yapılan saldırı sonucu 8 polis memurunun yaralandığı, üç polis iş göremez raporu aldığı ifade edildi.

Yüksek katlı binada 19 ila 37 metrekare büyüklüğündeki dairelerde kalabalık ailelerin yaşadığı, 120 kişide Kovid-19'a rastlandığı belirtilmişti.

Bina çevresinde yaklaşık 300 polis görevlendirilmiş, olaylarla ilgili soruşturma başlatılmıştı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı