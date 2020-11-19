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Dünya Almanya'da koronavirüs durdurulamıyor! Son veriler açıklandı
Dünya

Almanya'da koronavirüs durdurulamıyor! Son veriler açıklandı

Almanya'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 22 bin 609 vaka tespit edildi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 855 bin 916'ya yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 10:36:00 -
Almanya'da koronavirüs durdurulamıyor! Son veriler açıklandı

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artıyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 22 bin 609 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 855 bin 916’ya yükseldiği bildirildi.

Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısının 13 bin 370’e ulaştığı aktarıldı.

Salgının başlangıcından bu yana toplam 562 bin 700 kişinin de virüsü yenerek iyileştiği kaydedildi.

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