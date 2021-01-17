Almanya'da koronavirüs aşısı olan 10 kişi öldü

Almanya'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yaptıran 10 kişi hayatını kaybetti. Sebebi araştırılan ölümlerin yaş ortalamasının 79 ila 93 arasında değiştiği ifade edildi. Aşıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümler Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yaşanmıştı.

Koronavirüs aşısından sonra öldüler

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ediyor. Bu kapsamda Almanya'da aşılanan 842 bin kişiden 10'u aşı olduktan sonra hayatını kaybetti. Ülkedeki Paul Ehrlich Enstitüsü, ölümlerin sebebini araştırmaya başladı.

Enstitünün Sağlık Ürünleri Bölümü Başkanı Brigitte Keller-Stanislawski, hayatını kaybeden kişilerin hepsinin 79 ila 93 yaşlarında olduğunu ve daha önce hastalık geçmişlerinin bulunduğunu söyledi. Uzmanın açıklamasına göre aşının yapılması ile ölüm arasındaki süre ise birkaç saat ile 4 gün arasında değişti.

"Hastaların durumu ağırdı"

Keller-Stanislawski, "Bu hastaların durumu çok ağırdı, birden çok hastalıkları bulunuyordu ve hafifletici tedavi görüyorlardı. Elimizdeki bilgiler ışığında bu kişilerin hastalıkları nedeniyle vefat ettiklerini ve bunun aşılanma sürecine denk geldiğini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

Aşı 842 bin kişiye uygulandı

Almanya'da aralık ayında başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı yaklaşık 842 bin kişiye uygulandı. Kampanyadan ilk faydalananlarsa 80 yaş üzeri kişiler ve sağlık personeli.

Aşının uygulandığı kişilerde bugüne kadar ayrıca 51'i ağır olmak üzere 325 kişide yan etkiler görüldü. Keller-Stanislawski bu sayıların beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

Norveç'te 23 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

Belçika'da aşı olan olan kadın 5 gün sonra öldü

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

FAMHP'dan yapılan açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye 82 yaşındaki bir kişinin aşı işleminden 5 gün sonra öldüğü bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için incelemeler sürmektedir" denildi.

ABD'de aşı yaptıran doktor 2 hafta sonra öldü

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Portekiz'de bir hemşire hayatını kaybetti

Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.