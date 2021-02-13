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Dünya Almanya'da korona protestosu: Göstericiler sokaklara indi
Dünya

Almanya'da korona protestosu: Göstericiler sokaklara indi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, hükümetin koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirler protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 19:40:00 -
Almanya'da korona protestosu: Göstericiler sokaklara indi

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi tarafından Kovid-19 tedbirini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 kişi Alexander Meydanı'nda toplandı.

Daha sonra Unter den Linden ve 17 Haziran caddeleri üzerinden Başbakanlık binasının önüne kadar yürüyen göstericiler "Korona çılgınlığını durdurun", "Panik yapmayı bırakın" ve "Ekonomi ölüyor" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Başbakanlığın önünde yapılan konuşmalarda, federal hükümet tarafından alınan Kovid-19 önlemlerinin sorgulanması gerektiği belirtildi, alınan tedbirlerin mantıksız olduğu ve yaşlıların yalnızlığa terk edildiği ifade edildi.

Konuşmalarda alınan önlemler nedeniyle çok sayıda işletmenin iflasın eşiğine geldiği ve birçok insanın da işsiz kaldığı aktarılarak hükümete Kovid-19 tedbirlerine son verme çağrısında bulunuldu.

Öte yandan, Federal Meclisin önündeki çimenlik alanda şüpheli bir valiz bulunması sebebiyle meclisin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve yaklaşık 1 saat bölgeye giriş izni verilmedi.

Uzmanlar tarafından incelenen valizin içinden radyo, tuvalet kağıdı ve CD’ler çıkması üzerine güvenlik önlemleri kaldırıldı.

 

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