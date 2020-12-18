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Dünya Almanya'da korona kabusu! Rekor artış
Dünya

Almanya'da korona kabusu! Rekor artış

Almanya'da son 24 saatte 33 bin 777 koronavirüs vakası tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:00:00 -
Almanya'da korona kabusu! Rekor artış

Dünya genelinde korona vaka sayılarındaki artış nedeniyle önlemler sertleştiriliyor. 10 Ocak'a kadar tam kapanma kararı alan Almanya'da korona vaka sayısında rekor artış kaydedildi.

Robert Koch Enstitüsü, son 24 saatte 33 bin 777 korona virüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Son vaka sayısı salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek korona virüs vaka sayı olarak kayıtlara geçti.

Son 24 saatte 813 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) bağlantılı olarak hayatını kaybettiği açıklandı. Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 33 bin 777 yeni korona virüs vakasının tespit edildiğini, salgının başlangıcından bu yana tespit edilen en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede toplam vaka sayısının 1 milyon 439 bin 938'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamaya göre, korona virüs nedeniyle toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 938'ye yükseldi.

Salgının başlangıcından bu yana 1milyon 69 bin 400 kişinin iyileştiği kaydedildi. Almanya'da koronavirüs taşıyan aktif vaka sayısının 345 bin 600 kişi olduğu belirtildi.

 

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