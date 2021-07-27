Almanya'da korkutan patlama! Halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor

Almanya'nın Leverkusen kentinde bulunan ve ülkenin en büyük kimya parklarından biri olarak bilinen Chempark şirketindeki çöp depolama tesisinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yoğun duman oluştu. Bölgedeki ev ve iş yerlerinin cam ile kapılarının kapalı tutulması konusunda çağrı yapıldı.

Akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldi

Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Alman medyası ise patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

"Aşırı bir tehdit" olarak sınıflandırıldı

Alman haber ajansı DPA'nın bildirdiğine göre, Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardımı Dairesi patlamayı "aşırı bir tehdit" olarak sınıflandırdı ve sakinlerden içeride kalmalarını ve pencereleri ve kapıları kapalı tutmalarını istedi.

Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi. Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği ifade edildi. Siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.