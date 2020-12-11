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Dünya Almanya'da korkulan oldu
Dünya

Almanya'da korkulan oldu

Almanya’da son 24 saatte 598 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) bağlantılı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 10:53:00 -
Almanya'da korkulan oldu

Robert Koch Enstitüsü (RKI), elde edilen son verilerle salgının başlangıcından bu yana en fazla can kaybına ulaşıldığını duyurdu. RKİ'nin açıkladığı sonuçları değerlendiren uzmanlar, Almanya'da her 2 buçuk dakikada bir kişinin corona virüsün neden olduğu solunum yetmezliği nedeniyle öldüğünü belirtti.
Robert Koch Enstitüsü, Almanya'da son 24 saatte 29.875 yeni corona virüsü vakası tespit edilerek ülkedeki toplam vaka sayısının 1 milyon 272 bin 78'e ulaştığını açıkladı. Açıklamaya göre son 24 saatte 970 kişinin hayatını kaybettiği ülkede Corona virüsü nedeniyle  toplam can kaybı 20 bin 372'ye ulaştı. Elde edilen son verilerle, salgın başından bu yana en yüksek can kaybına ulaşılırken, aktif sayılarına ulaşıldığı kaydedildi. Almanya'da vaka 309 bin 731 oldu.

Öte yandan salgının başlangıcından bu yana 942 bin 100 kişinin iyileştiği açıklandı.

Salgına karşı alınan sıkı önlemler ve kısıtlamalara rağmen Almanya'da bir haftada 100 bin kişiye 50 vaka sayısının ülke genelinde 156,3'e yükselmesi nedeniyle Noel tatili öncesi yeni önlemlerin ve karantinaların tekrar gündeme gelmesi bekleniyor.

Salgının bulaşma değeri 1.03, yani enfeksiyon kapmış 100 kişinin enfeksiyonu 90 kişiye bulaştırdığı anlamına gelirken, 'R' değeri yüzde 1'in altında ise korona virüsü ile mücadelede başarı sağlandığı anlamına geliyor.

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