Almanya’da koalisyon için temaslar başladı

Berlin'deki City Cube konferans salonunda 6 saat süren görüşmelerin ardından partilerin genel sekreterleri, ortak basın toplantısı düzenledi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, görüşmelerin iyi başladığını belirterek, "Göz hizasında bir görüşme oldu. Tüm konular masadaydı. Pazartesi görüşmelere devam edeceğiz." dedi.

Tüm partilerin birlikte bir şeyleri başarmak ve oluşturmak istediklerini vurgulayan Klingbeil, "Sonunda tüm partiler bir hükümet kurmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeşiller Genel Sekreteri Michael Kellner de 3 farklı partinin birlikte güven içinde görüşmelerinin önemli bir işaret olduğunu vurgulayarak, "Gelecek günlerde görüşmelere devam edeceğiz." diye konuştu.

FDP Genel Sekreteri Wissing ise görüşmelerin gerekli ciddiyet içerisinde yürütüldüğünü aktararak, FDP'nin, görüşmelerin derinlemesine devam ettirilmesini istediğini kaydetti.

FDP, Almanya'da seçimlerin ardından hükümeti kurmak için daha önce Yeşiller partisi ile ön görüşmeler gerçekleştirmişti.

FDP ve Yeşiller, SPD ile hükümet kurma amacıyla görüşmelere başlama kararı almıştı.

Ülkede 26 Eylül'de yapılan genel seçimde SPD oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci parti çıkmıştı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise 24,1 ile ikinci olmuştu.

Hükümeti kurmak için kilit durumda olan FDP yüzde 11,5, Yeşiller de 14,8 oy almıştı. Almanya'da SPD, Yeşiller ve FDP veya CDU/CSU, Yeşiller ve FDP arasında hükümet kurulması bekleniyor.