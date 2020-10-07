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Aktüel Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor
Aktüel

Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:42:14 -
Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan annenin eylemi sürüyor

BERLİN (AA) - Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T’nin annesi Maide T, başkent Berlin’de eylemine devam etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in başkanlığında düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde Başbakanlık binasının önüne gelen Maide T. ve beraberindeki grup burada gösteri yaptı.

Acılı anne burada yaptığı açıklamada, "11 aydır mücadele veriyorum. Sadece kendi çocuğum için değil, bundan sonra başka çocukların terör örgütü tarafından kandırılmamaları için mücadelemi sürdürüyorum. Bazıları farkında olmasa da ben bu mücadeleyi herkesin çocuğu adına veriyorum." dedi.

Maide T, Avrupa'da yaşayan Kürt ailelere de seslenerek, "Kızımı kaçıran bu tür dernekler hepimiz için tehlikelidir. Tehlikenin farkında olalım. Çocuklarımızı ona göre bilinçlendirelim. Bugün benim ciğerim yandı yarın sizin çocuklarınız da giderse sizin de ciğeriniz yanar ama geri dönüşü olmayabilir." diye konuştu.

Acılı anne "PKK özellikle okuyanları götürüyor. PKK gençlerin okumasını istemiyor, kariyer sahibi olup, normal hayat yaşamalarını istemiyor. Pırıl pırıl gençleri alıp ölüm tarlalarına atıyorlar. PKK dost değil, düşman." dedi.

Almanya'da 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum" diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T, daha önce de bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylemler yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

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