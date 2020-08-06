Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne eylemini sürdürdü

BERLİN (AA) - Almanya'da kızı, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan anne bu hafta da eylemini sürdürdü.

Maide T, üzerinde kızı Nilüfer'in fotoğrafı bulunan tişört ve elinde "PKK bir virüstür" yazılı pankartla başkent Berlin'in merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın (Brandenburger Tor) önünde eylem yaptı.

Evlat nöbeti tutan acılı anne kızına evine dön çağrısı yaparak, "Kızım yeter artık aklını başına topla lütfen evine geri dön. Daha kötü bir sonuçla karşılaşmadan neredeysen oradan ayrıl ve evine dön." dedi.

Kızının 10 Ağustos'ta doğum günü olduğunu ifade eden Maide T, "Doğum gününde kızımla olmak istiyorum. Ben gerçekten doğum günü hediyesi olarak kendisinin gelmesini çok diliyorum. Benim için en büyük hediye olur. Onun doğum gününü onsuz kutlamak, onsuz anmak bana çok ağır geliyor" diye konuştu.

Maide T'ye destek için toplananlar da "Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin", "PKK bir virüstür" yazılı pankart açarak, üzerinde Nilüfer T’nin fotoğrafı ile "PKK tarafından kaçırıldı" ifadesi bulunan tişörtler giydi.

Maide T, 12 Kasım 2019'da "Okula gidiyorum." diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamıyor. Acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen "Navende Kurdistaniyen li Berlin" adlı derneğin önünde, Başbakanlık ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.