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Aktüel

Almanya'da Kassel Valisini öldüren aşırı sağcı mahkemede suçunu itiraf etti

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:24:18 -
Almanya'da Kassel Valisini öldüren aşırı sağcı mahkemede suçunu itiraf etti

BERLİN (AA) - Almanya'da Kassel Valisi Walter Lübcke'yi öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan aşırı sağcı Stephen Ernst cinayeti itiraf etti.

Frankfurt Yüksek Eyalet Mahkemesinde yargılanan Neonazi Stephan Ernst ifadesinde Lübcke'yi öldürdüğünü belirterek, olay anında yanında Markus H. adındaki kişinin de bulunduğunu bildirdi.

Aşırı sağcı Ernst, ifadesinde, "Markus H. ile yaptığımızın affedilebilir bir durum olmadığını biliyorum. Yaptığımız yanlıştı. Kimse farklı bir düşünceye sahip olduğu için ölmemelidir. Sorumluluğunu üstleniyorum. Ben vurdum." ifadelerini kullandı.

Neonazi Ernst, çocukken alkolik babasından ailece şiddet gördüklerine işaret ederek, "Babam yabancılardan nefret ederdi. Babam tarafından sevilmek ve ilgi çekmek istiyordum. Yabancılardan nefret hayatıma yön verdi." dedi.

- Lübcke geçen yıl öldürülmüştü

Kassel Valisi Walter Lübcke, 2015'te mültecilerin Almanya'ya gelmelerini eleştirenlere karşı, "Bu değerleri paylaşmayan istediği zaman bu ülkeyi terk edebilir. Her Alman bunu yapmakta serbesttir." ifadelerini kullanmış ve bu açıklaması aşırı sağcı çevrelerce büyük tepki çekmişti.

Vali Lübcke, 2 Haziran 2019'da evinin bahçesinde Neonazi Stephan Ernst tarafından başına tek kurşun sıkılarak öldürülmüştü.



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