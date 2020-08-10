  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Almanya'da kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesi bekleniyor

Alman ekonomisinde, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesinin beklendiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:49:00 -
Almanya'da kamudaki kısıtlamaların 8,5 ay daha sürmesi bekleniyor

Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo) temmuz ayında yaptığı ankete göre, firmalarda Kovid-19 nedeniyle kamu hayatında 8,5 ay daha kısıtlamaların devam edeceği beklentisinin hakim olduğu ortaya çıktı.

Ankete göre hizmet sektörü 8,9 ay, inşaat sektörü 8,2 ay ve sanayi sektörü 7,8 ay kısıtlama bekliyor. Eğlence sektöründeki şirketlerin beklentisi ise 13 ay oldu.

Kısıtlamaların en az süreceği sektör ise ortalama 6,4 ay ile içecek üreticileri olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda
Siyaset

Bakan Akar sıfır noktasına indi! Komutanlar sınırda

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak sınırına inerek birlikleri denetledi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvet..
Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi
Dünya

Mısırlı muhalifler Yunanistan ile imzalanan anlaşmaya sert tepki gösterdi

Mısır ve Yunanistan arasından imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına Mısırlı muhalifler sert tepki gösterdi.
AK Partili sözleşme taraftarı kadınlara destek veren Ahmet Hakan'ın gazetesinde rezalet!
Gündem

AK Partili sözleşme taraftarı kadınlara destek veren Ahmet Hakan'ın gazetesinde rezalet!

Değerlerimize savaş açma hüviyetini taşıyan İstanbul Sözleşmesi'nin taraftarı kadınlara destek veren Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı