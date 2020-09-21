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Aktüel Almanya’da kamu çalışanları ücret artışı için uyarı grevleri başlatacak
Aktüel

Almanya’da kamu çalışanları ücret artışı için uyarı grevleri başlatacak

Yeniakit Publisher
2020-09-21 00:16:12 -
Almanya’da kamu çalışanları ücret artışı için uyarı grevleri başlatacak

BERLİN (AA) - Almanya'da hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ikinci turunda anlaşamayan kamu çalışanları, ücret artışı talebiyle 22 Eylül'de "uyarı grevleri" başlatacak.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikasından (Ver.di) yapılan açıklamada, Potsdam kentinde hükümet ve sendika temsilcileri arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığı belirtildi.

Açıklamada, işveren tarafının somut zam teklifinde bulunmadığına dikkat çekilerek, 22 Eylül'den itibaren uyarı grevi kapsamında iş bırakma eylemi yapılacağı kaydedildi.

Ver.di Başkanı Frank Werneke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, toplu sözleşme görüşmelerinde tarafların kilit noktalarda uzlaşıdan hala çok uzak olduğunu vurgulayarak, "Çalışanlara saygı veya takdir emaresi kalmadı. Bu nedenle uyarı grevleri kaçınılmazdır." ifadesini kullandı.

Ver.di ve Memurlar Sendikası (DBB), 2,3 milyondan fazla federal hükümet ve belediye çalışanı için yüzde 4,8 ücret artışı talep ederken, uyarı grevleriyle toplu sözleşme görüşmelerinde eyalet hükümetleri üzerinde baskıyı artırmak istiyor.

Almanya’da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu ekonomik krizin vergi gelirlerini baltaladığını ve özellikle belediyelerde kamu sektörü finansmanını sıkıntıya soktuğunu ifade ederken, sendikalar, özellikle sağlık alanında kamu sektörü çalışanlarının salgında çok önemli bir rol oynadığını ve bunun ücret görüşmelerine yansıtılması gerektiğini savunuyor.

Ücret artışlarına yönelik üçüncü tur müzakereler, 22 ve 23 Ekim'de yapılacak.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Avrupa’nın en büyük ekonomisinde kamu sektöründe ücret artışının enflasyon hedefi üzerinde etkisi açısından yakından takip ettiği belirtiliyor.


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