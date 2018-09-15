Almanya’da İslami bankacılığa yoğun ilgi

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 iştiraki olan KT Bank AG Genel Müdürü Ahmet Kudsi Arslan, bankanın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Almanya Frankfurt merkezli KT Bank AG’nin Genel Müdürü Arslan, faizsizlik prensibine dayalı İslami bankacılık alanında lisans başvurusu yaptıklarından bu yana Alman bankacılık otoritelerinin sıcak ilgisiyle karşılaştıklarını belirtti. Arslan, “Alman yetkililerin ülkede hizmet verecek İslami bankacılığı büyük bir memnuniyetle karşılamaları bizi mutlu etti. İslami bankacılık konusunda bir ilki hep birlikte yaşayabilmek konusundaki motivasyonlarını görmek sağlam adımlarla hızla ilerlememizin önünü açtı” diye konuştu.

Almanya’da faaliyet göstermekten dolayı son derece memnun olduklarını vurgulayan Arslan, “Biz bu ülkedeki büyük potansiyelin farkındayız ve kendimizi günden güne daha da çok geliştiriyoruz. Bu ülke insanının istediği ürünleri çıkarıyor duruma geldik. Bu önemli bir aşamadır” dedi.

KT Bank AG’nin halihazırda Mannheim, Berlin, Frankfurt ve Köln şubelerinde müşterilerine hizmet verdiğini belirten Arslan, Münih’te de şube açmak için hazırlıklarını sürdürdükleri kaydetti.