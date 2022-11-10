Almanya'da iş beğenmeyenin yardımı kesilecek

Almanya'da yeni sosyal yardım yasa tasarısına göre, 2 çocuklu bir aile devletten 902 Euro, çocukları için ise 696 Euro alabilecek. Böylece bir ailenin eline, geçici olarak, hiç çalışmadan ayda 1,598 Euro para geçmiş olacak. Verilen yardımlar ailenin iş bulmasıyla sona eriyor. Devlet kurumları tarafından önerilen işleri beğenmeyen ailelerin ise yardımları kesiliyor.

Federal hükümet tarafından bugün son şekli verilecek yasa tasarısına göre, şimdiye dek "Hartz IV" adı altında bilinen ve bir yıldan fazla işi olmayanlara verilen sosyal yardım parasının yerini alacak olan "Vatandaşlık Parası," 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olacak.

Yeni uygulamayla, evli olmayan işsizler için ödenecek yardım oranı söz konusu tarihten itibaren 53 Euro arttırılarak, aylık 502 Euro olacak.

Evlilerde eşler için kişi başına 451 Euro, çocuklara ise yaşlarına bağlı olarak 14 ila 17 yaş arasında 420 Euro, 6 ila 13 yaş arasında olanlar için 348 Euro ve 5 yaşına kadar olanlar için ise 318 Euro olarak ödeme yapılacak. Ödenecek paranın miktarı enflasyona göre ayarlanarak, arttırılabilecek.

Federal İstatistik Dairesi tarafından dün yapılan açıklamaya göre, geçen ay enflasyon oranı bir önceki aya göre yüzde 7,9 arttı.

SAYIŞTAY'DAN KASADA PARA KALMAYACAK UYARISI

Önümüzdeki aylarda artışın aynı hızla devam etmesi bekleniyor. Şimdiye kadar "Hartz IV" uygulaması kapsamında Çalışma Ajansı’nın gösterdiği işleri kabul etmeyenlerin ödemelerinde kesinti yapılırken, "Vatandaşlık Ödeneği" uygulamasında ilk 6 ayda ödemelerde kesinti olmayacak, 60 bin Euro’ya kadar olan varlık dikkate alınmayacak. Kendi konutlarında oturanlar da ilk iki yıl boyunca evlerini satmaya zorlanmayacak.

Yeni uygulamanın 2023 yılında bütçeye fazladan 650 milyon Euro’ya ek gider olarak yansıması bekleniyor. Nitekim Alman Sayıştayı tarafından hazırlanan bir raporda, Almanya’da sosyal sisteme dönük harcamaların sistematik olarak arttığı ve bütçenin bu yükün altından kalkamayacak hale geleceği belirtilirken, 2040 yılına kadar devletin kasasında para kalmayacağına dikkat çekildi.

Kaynak: VoaNews