Almanya'da ırkçılık hortladı: Yabancılar dışarı

İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği insanlık suçu tüm şiddetiyle sürerken, ABD ve Almanya'nın başını çektiği çok sayıda Batılı devlet, İsrail'in yanında yer alıyor.

Özellikle Almanya'nın İsrail'e askeri mühimmat ve finansal yardım desteğinde bulunması ülkede yaşayan Müslümanların büyük tepkisini çekti.

Müslümanlar, birçok şehirde Filistinlilere destek olmak, savaşı durdurmak amacıyla eylemler düzenledi.

Özellikle Berlin'de güvenlik güçlerinin, gösterileri 'teröre destek verildiği' bahanesiyle engellemeye çalıştığı esnada, sert müdahalelerde bulunması nedeniyle polis ve eylemciler arasında karşılıklı çatışmalar yaşandı.

Irkçılık yeniden yükseliyor

Yaşanan olaylar, ülkede ırkçılığın yeniden yükselmesini sağlarken, ırkçıların en büyük hedefinin Müslümanlar olduğu biliniyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan anketlerde, ırkçı parti 'AFD'nin' gelecek seçimlerde iktidara geçebileceği tahmin ediliyor.

Hedef Türkler

Almanya İstatistik Kurumu'nun açıklamasına göre Almanya'da yaşayan her 3 kişiden 1'i yabancı kökenli...

Bu göçmen nüfusunun en büyük grubunu açık ara farkla Türkler oluşturuyor.

Artık azınlık değiller

Geçmişten bugüne ırkçılık konusunda iyi bir karneye sahip olmayan Almanya'da Müslümanlara karşı çok sayıda saldırı düzenlendi, birçok masum insan hayatını kaybetti.

Buna rağmen bu saldırılar, kendisini 'Neonazi' olarak tanımlayan azınlık gruplar tarafından gerçekleştirilirken, halkın geneli kirli geçmişleri nedeniyle 'yabancı karşıtı' olarak anılmaktan çekiniyordu.

"Almanya Almanların yabancılar dışarı"

Müslüman gruplar ve polisler arasında yaşanan çatışmaların ardından, yıllardır medyada, siyasette ve devlet kurumlarında kendini belli eden ırkçılık artık yüksek sesle dillendirilmeye başladı.

Sosyal medyada çok sayıda "Almanya Almanların yabancılar dışarı" paylaşımı yapıldı.

O anlar kamerada

Almanya'da Müslüman düşmanlığı eğlence mekanlarına da yansıdı.

Birçok gece kulübünde, "Almanya Almanların yabancılar dışarı!" cümlesinin müzik eşliğinde söylendiği görüntüler ortaya çıktı.

Bir gece kulübünde hep bir ağızdan söylendiği görülen ırkçı şarkının görüntüleri, dünyada büyük tepkiye yol açtı.

Nazi gösterilerinde kullanılırdı

"Deutschland den Deutschen Ausländer raus! (Almanya Almanların, yabancılar dışarı!)" cümlesi, Hitler döneminde kullanılan bir Nazi cümlesi olarak biliniyor.

Nazi dönemi gösterilerinde kitleler halinde söylenilen bu cümle, o dönem Yahudileri hedef alıyordu.