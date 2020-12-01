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Dünya Almanya'da ırkçı örgüt yasaklandı
Dünya

Almanya'da ırkçı örgüt yasaklandı

Almanya'da İçişleri Bakanlığı'nın "Sturmbrigade 44" adlı ırkçı Neonazi örgütü yasakladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:38:00 -
Almanya'da ırkçı örgüt yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklamaada, "Sturmbrigade 44" adlı ırkçı Neonazi örgütünün yasaklanmasının ardından sabah saatlerinde 187 güvenlik görevlisinin 3 eyalette 11 eve baskın düzenlediği ve çok sayıda harici disk, gamalı haç, bıçak ve örgüt flamalarına el konulduğu kaydedildi.

İçişleri Bakanı Horst Seehofer, konuya çocuklarında açıklamada, nefret eken ve Nasyonal Sosyalist bir devletin yeniden kurulmasını savunan bir dernek Almanya'da yerini vurgulayarak, "Özgür toplumumuzun temel değerleriyle savaşanlar, hukukun üstünlüğünün hakkında tepkisini hissedeceklerdir. Dernek  yasakları keskin bir kılıç ve savunmacı demokrasimizin alameti farikasıdır. Bu yüzden konuşmayız ve harekete geçeriz. " ifadelerini kullandı.

Örgüt, 2018’de içinde silah ve 'Sturmbrigade 44 Köthen-Anhalt' yazılı tişörtün olduğu bir çantanın trende bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

Örgütün adındaki 44 rakamı alfabe sıralamasında D harfine denk geliyor.

44 rakamı kısaltılmış adı DD olan Hitler’in silahlı gücü SS’lerin komutanı Oskar Dirlewanger’in adını taşıyan "Division Dirlewanger" (DD) adını sembolize ediyor.

İçişleri Bakanı Seehofer aşırı sağcı "Combat 18", "Nordadler" (Kuzey Kartalı) ve "Reich Vatandaşları" örgütlerini yasaklamıştı.

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