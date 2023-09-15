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Dünya Almanya'da ilaç krizi!
Dünya

Almanya'da ilaç krizi!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 13:08:00 -
Almanya'da ilaç krizi!

Almanya ilaç tedarik sıkıntısı ile karşı karşıya. Her iki reçeteden birinde sorun yaşanıyor.

Almanya ilaç tedarik sıkıntısı ile karşı karşıya. Her iki reçeteden birinde sorun yaşanıyor.

Almanya'da sağlık sistemindeki sıkıntılar sürerken, hastaların ilaçlara ulaşımında da sorun devam ediyor.

Almanya Eczacılar Birliği'nin son açıklamasına göre her iki reçeteden birinde tedarik sıkıntısı var.

Bu durum her gün 1 buçuk milyon kişiyi etkiliyor. En çok da antibiyotiklerde sıkıntı yaşanıyor.

Doktorların patent koruma süresi dolan ilaçları yazması nedeniyle bu ilaçlar daha az bulunuyor.
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ise bu yıl geçen kışa göre ilaç tedarikinde daha iyi durumda olacaklarını savundu.

Lauterbach, ilaç üreticileriyle temasta olduklarını ve üreticilerin 7 gün 24 saat çalıştıklarını belirterek, "Üretim büyük ölçüde artacak." dedi.

Almanya'da geçen kış, büyük bir enfeksiyon dalgası yaşanmış, çocuklar için ateş düşürücü ve öksürük şurupları gibi ilaçlara ulaşımda büyük sıkıntı yaşanmıştı.

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