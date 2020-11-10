Almanya'da iki camiden birinin duvarına boya atıldı, diğerinde hırsızlık girişimi oldu

Frankfurt kenti yakınlarındaki Höchst'teki DİTİB Eyüp Sultan Camii'nin duvarlarına sarı, kırmızı ve yeşil boya torbaları atıldı.

Höchst DİTİB Eyüp Sultan Camii Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Hızal, sabah saat 03: 00'te olayla ilgili olarak, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz. Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler de cemaatimiz de üyelerimiz de aileler de endişe duyuyoruz." dedi.

Sabah namazına gelen cemaatin fark ettiği olayın polise ihbar edildiğini ifade eden Hızal, geçen yıl terör örgütü destekçileri tarafından yazılı saldırı düzenlendiğini ve saldırganların mümkün olan en kısa sürede bulundu.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Balve ilçesinde ise Mimar Sinan Camii'nde hırsızlık teşebbüsü meydana geldi.

DİTİB Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Özkan Güler, saat 01:00 sıralarında maske ve el feneri takan bir kişinin kapı ve pencereleri zorlayarak camiye girmeye çalıştığını, ana girişte iken güvenlik kamerasını fark ettiğinde kaçtı.

Polise bilgi verdiklerini ifade eden Güler, Alman komşularıyla çevreyi aradıklarını ve olayın cami camiasını tedirgin ettiğini söyledi.