  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Almanya'da iki camiden birinin duvarına boya atıldı, diğerinde hırsızlık girişimi oldu
Dünya

Almanya'da iki camiden birinin duvarına boya atıldı, diğerinde hırsızlık girişimi oldu

Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bir caminin duvarlarına boya atılırken, başka bir camide ise hırsızlık girişimi meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:15:00 -
Almanya'da iki camiden birinin duvarına boya atıldı, diğerinde hırsızlık girişimi oldu

Frankfurt kenti yakınlarındaki Höchst'teki DİTİB Eyüp Sultan Camii'nin duvarlarına sarı, kırmızı ve yeşil boya torbaları atıldı.

Höchst DİTİB Eyüp Sultan Camii Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Hızal, sabah saat 03: 00'te olayla ilgili olarak, "Saldırıyı kimin gerçekleştirdiğini bilmiyoruz.  Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan bizler de cemaatimiz de üyelerimiz de aileler de endişe duyuyoruz." dedi.

Sabah namazına gelen cemaatin fark ettiği olayın polise ihbar edildiğini ifade eden Hızal, geçen yıl terör örgütü destekçileri tarafından yazılı saldırı düzenlendiğini ve saldırganların mümkün olan en kısa sürede bulundu.

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Balve ilçesinde ise Mimar Sinan Camii'nde hırsızlık teşebbüsü meydana geldi.

DİTİB Mimar Sinan Cami Derneği Başkanı Özkan Güler, saat 01:00 sıralarında maske ve el feneri takan bir kişinin kapı ve pencereleri zorlayarak camiye girmeye çalıştığını, ana girişte iken güvenlik kamerasını fark ettiğinde kaçtı.

Polise bilgi verdiklerini ifade eden Güler, Alman komşularıyla çevreyi aradıklarını ve olayın cami camiasını tedirgin ettiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki
Gündem

MYK sonrası AK Parti'den önemli açıklamalar! Fransa'ya sert tepki

AK Parti MYK sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.
Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı
Gündem

Trollerin 'Maliye Bakanı adayı' Özgür Demirtaş engel şampiyonu çıktı

Türkiye’nin bulduğu doğalgaz rezervini küçümseyen sözde 'ekonomist' Özgür Demirtaş'ın Twitter'da kendine ayar veren sosyal medya kullanıcıla..
Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi
Dünya

Nahcivan sınırında ne işi vardı? Azerbaycan Rusya'ya ait helikopteri vurdu! Açıklama geldi

Ermenistan ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında Rusya’ya ait bir helikopterin düştüğü duyuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'y..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay