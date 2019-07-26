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Almanya'da iki anaokulu, Müslüman çocuklar için domuz etini yasakladı!

Almanya’nın Sachsen eyaletinin Leipzig şehrinde, Konfuzius ve Rolando-Toro anaokulları yönetimleri, okuldaki tüm öğrencilerin rahatça gıda ürünlerini tüketebilmesi için domuz eti ve domuz yağından üretilen besinleri yasakladı. Gıda Bakanı bu yasağı eleştirirken, okul yönetimleri ders niteliğinde cevap verdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:30
Almanya'da iki anaokulu, Müslüman çocuklar için domuz etini yasakladı!

Almanya’nın Sachsen eyaletinin Leipzig şehrinde iki anaokulunda domuz eti tüketimi yasaklandı.

Almanya’nın Sachsen eyaletinin Leipzig şehrinde Konfuzius ve Rolando-Toro anaokulları yönetiminden yapılan açıklamada, “15 Temmuz’dan itibaren yemekler ve ara öğünlerde domuz eti ve katkıları bulunmayan besinler sipariş edilip, çocuklara dağıtılacaktır” denildi.

Gıda Bakanı hazmedemedi

Gıda Bakanı Julia Klöckner domuz etinin tamamen yasaklanmasını yanlış bulduğunu açıkladı.

Domuz içerenler ürünler ikram edilmeyecek

Bild gazetesi bayram ve doğum günü gibi özel günlerde içinde domuz ibareleri bulunduran şeker, jelibon ve diğer yiyeceklerin ikram edilmemesi yönünde uyarı yapıldığını duyurdu. Habere göre, okullarda domuz eti harici et ürünü olmamasından dolayı 2 Müslüman kız çocuğunun et ürünlerini tüketememesi nedeniyle böyle bir değişikliğe gidildi.

Müdürden ders niteliğinde açıklama

Anaokulu Müdürü Wolfgang Schäfer, “Dini görüşleri gereği domuz eti tüketmeyen ve bunu tercih etmeyecek olan ebeveyn ve öğrencilerin sayısı sadece bir dahi olsa bu değişikliği gerçekleştireceğim. Bu yenilikten dolayı hiçbir çocuk mahrumiyet çekmemeli. Her ne kadar on kişi kadar itiraz eden ebeveyn bulunsa da kararı aldık." dedi.

Domuzcu bakan ısrarcı

Eyalet Gıda Bakanı Julia Klöckner is Bild’e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

Herkese dengeli seçenekler sunulması gerekiyor. İster vejetaryenler olsun, isterse de domuz eti tüketmeyenler olsun. Fakat başkaları için herkesin – domuz etini severek tüketenler – besin alışkanlıklarını değiştirmek ve zorunlu kılmak, birlikte ve müreffeh bir yaşamın destekçisi olamaz.”

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:30
  1. Sachsen
  2. Leipzig
  3. Konfuzius
  4. Rolando-Toro
  5. Gıda Bakanı Julia Klöckner
  6. Bild gazetesi
  7. Wolfgang Schäfer
  8. domuz ürünleri
  9. domuz eti

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