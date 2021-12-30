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Dünya Almanya'da hükümeti tehdit eden asker gözaltına alındı
Dünya

Almanya'da hükümeti tehdit eden asker gözaltına alındı

Almanya'da, Kovid-19 önlemleri ve askerlere aşı zorunluluğu nedeniyle hükümete karşı tehditlerde bulunan askerin yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 23:58:00 -
Almanya'da hükümeti tehdit eden asker gözaltına alındı

Münih polisinden yapılan açıklamada, ismi Andreas O. olarak açıklanan askerin, Odeon meydanında hükümet üyelerini tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

Savunma Bakanı Christine Lambrecht, gelişmeler üzerine Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Ordumuzun anayasamıza sıkı sıkıya bağlı, düşünceli ve dürüst insanlara ihtiyacı var. Bunu paylaşmayan kimsenin ordumuzda yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

İnternet üzerinden yayımladığı mesajında, hükümeti hedef alarak Kovid-19 önlemlerinin ve askerlere Kovid-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin kararın kaldırılmasını talep eden ve "Bu bir uyarıdır. Parçalanacaksınız ve cesetleriniz tarlalara saçılacak" ifadesini kullanan başçavuş Andreas, yetkililerin yarına kadar bir açıklama yapması için ültimatom verdiğini belirtmişti.

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