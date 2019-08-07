0553 313 94 23

Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit

Ülkede 1 ayda, Müslümanlar Merkez Konseyi camileri 20, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi olurken DİTİB camilerine 7 saldırı gerçektirildi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:42
Almanya'da her iki günde bir camiye bombalı tehdit

KÖLN (AA) - Almanya'da geçen ay, her iki günde bir caminin bombalı tehdit aldığı belirtildi.

Bild gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, temmuzda her iki günde bir caminin, çoğu Neonazi gruplar tarafından yapılan tehdit ve saldırıların hedefi olduğu ortaya konuldu.

Buna göre, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi (ZMD) camilerine yönelik 20 tehdit geldi. Almanya'da yaklaşık 850 caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camileri ise 9 bombalı tehdidin hedefi oldu.

Açıklamada tehdit aşamasını geçip saldırıya dönüşen olaylara da yer verildi. Buna göre DİTİB camilerine 7 saldırı gerçekleştirildi.

ZMD Başkanı Aiman Mazyek, bu rakamların sadece polise bildirilen ihbarlar olduğunu, Müslümanlara ve camilere yönelik tehditlerin gerçek sayısının ise bilinmediğini söyledi.

Güvenlik kaynakları, son dönemde Iserlohn, Köln, Münih, Mannheim, Duisburg, Mainz ve Villingen Schwenningen şehirlerindeki camilere bomba konulduğu ve ibadethanelerin hemen boşaltılması gerektiği yönünde ihbar aldı.

Uzman ekipler camileri boşaltarak arama gerçekleştirse de herhangi bir patlayıcı izine rastlamadı.

Ülkede geçen aylarda bazı camiler kundaklanmış, bazılarına karşı da kundaklama girişiminde bulunulmuştu.

Bazı camilerde ise Kur'an-ı Kerim yırtılmış, duvarlara çeşitli yazılar yazılmış ve camilere maddi zarar verilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 19:42
  1. Almanya
  2. Almanya'da camilere saldırılar
  3. DİTİB
  4. Neonazi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Melih Gökçek'ten olay Bodrum paylaşımı: En az 20 yıl hapsedilmeli
    1. Melih Gökçek'ten olay Bodrum..
    2. Eskişehir'de Kurban Bayramı namazı..
    3. Ravza Kavakçı, yeniakit.com.tr’ye..
    4. Şırnak'ta patlama! Ölü ve yaralılar var
    5. Bursa’da yanan 3 apartman havadan..
    6. Milan'dan savunmaya takviye
    7. Serinlemek için girdiği barajda can..
    8. Gençlerbirliği'nde sezon hazırlıkları
    9. Sparta Prag-Trabzonspor maçına doğru
    10. Kabe’nin tarihi bu müzede muhafaza..
    11. TOKİ Silivri Alipaşa ödemeleri ne..
    12. CHP'li vekile partisinden şok! Bakın..
    13. Yemen'deki savaş bir yılda 335..
    14. Elazığ kurban bayramı namaz saati
    15. Turistlerden çaldıkları eşyayı..
    16. GÜNCELLEME - İzmir'de 2 aile arasında..
    17. "Türkiye ve Gürcistan stratejik ortak..
    18. Kocaeli’de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
    19. Erzurum Kurban bayramı namazı saati..
    20. Avrupa borsaları İtalya dışında..
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz