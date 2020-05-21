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Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor

Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak gevşetilirken, hayat normale dönmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:51:13 -
Almanya’da hayat normalleşmeye devam ediyor

Almanya’da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemler kademeli olarak gevşetilirken, hayat normale dönmeye başladı.


Avrupa’da birçok ülke korona virüs salgını nedeniyle aldığı önlemleri gevşeterek, normalleşmeye devam ediyor. Almanya’da korona virüs önlemleri kademeli olarak kaldırılırken, hayat normale dönmeye başladı. Ülkede birçok eyalette okullar kısmen açılırken, mağazalar ve alışveriş merkezleri de kapılarını müşterilerine açtı. Kafe ve restoranlar ise hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymak koşulu ile yeniden faaliyete başladı. Camilerde ise müsaade edilen ibadet vakitleri arttırıldı.


Hükümet, hayatı her anlamda normalleştirmek için adımlar atarken, büyük etkinliklere, bar ve gece kulüplerinin açılmasına ise 31 Ağustos tarihinden itibaren karar verecek. Ülkede park ve bahçelerde büyük gruplar halinde toplanmak, mangal ve piknik yapmak ise hala yasak.


Ülke genelinde bugün dini tatil olması nedeniyle başkent Berlin’de mağazaların ve alışveriş merkezlerinin kapalı olmasına rağmen, güzel havayı da fırsat bilen Berlinliler sokakları doldurdu.

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