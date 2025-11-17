  • İSTANBUL
Dünya

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Almanya'da havalimanları için 100 milyon euroluk drone savunması başlıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere havalimanlarında son aylarda artan yasa dışı drone uçuşlarına karşı harekete geçti. Federal Meclis'in onayladığı 100 milyon euroluk bütçe ile önümüzdeki aydan itibaren, drone'ları tespit ve imha etmek için 130 polis memurundan oluşan özel bir "drone savar savunma birimi" kuruluyor.

Almanya'da kritik önemdeki tesisler üzerinde görülen drone'lar sonrası atılan güvenlik adımlarına bir yenisi daha eklendi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Münih başta olmak üzere son aylarda havalimanlarında artan yasadışı drone hareketliliği sonrası 100 milyon euroluk "drone savar savunma planı" hazırladı.

YENİ BİRİM VE 130 POLİS GÖREVE BAŞLIYOR

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu'nun onayladığı bu eylem planına göre, Aralık ayından itibaren hayata geçirilecek tedbirler şunları içeriyor:

  • Özel Birim: Yasa dışı drone avcılığı yapacak 130 polis memurundan oluşan yeni bir drone savunma birimi kurulacak.

  • Görev Alanı: Bu polisler, yasadışı drone uçuşlarının takibi, tespiti ve düşürülmesinden sorumlu olacak.

  • Kritik Bölgeler: Polisler sadece havalimanlarında değil, aynı zamanda başkent Berlin'de ve kritik altyapıların olduğu bölgelerde de görev yapacak.

  • Destek: Söz konusu memurlara Federal Polis Teşkilatı'nın helikopterleri de destek verecek.

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, bu adımla ilgili yaptığı açıklamada, "Drone'lar ve artan siber saldırılar, hibrit tehditlerin ortasında yeni bir tehdit oluşturuyor. Bunlara kararlı bir yanıt vermek istiyoruz. Çevrimiçi dijital tehdide ve drone tehdidine karşı kendimizi silahlandırıyoruz" dedi.

SON AYLARDAKİ DRONE ALARMLARI

Almanya'da son aylarda yaşanan drone olayları, bu radikal kararın alınmasında etkili oldu:

  • Münih Havalimanı: Ekim ayının başlarında görülen drone nedeniyle 2 gün belirli saatlerde kapalı kalmış ve uçuşlar yapılamamıştı.

  • Diğer Havalimanları: Ekim ayı içinde Frankfurt başta olmak üzere bazı havalimanları, askeri tesisler ve kritik altyapıların bulunduğu bölgelerde yasa dışı drone uçuşları tespit edilmişti.

  • Berlin: Kasım ayının başında, Berlin Brandenburg Havalimanı bölgesinde de 2 gün ardı ardına drone görülmesi üzerine alarm durumuna geçilmişti.

Yasadışı drone hareketliliğinin Rusya kaynaklı olduğu düşünen Almanya, ulusal güvenlik seviyesini artırmak için bu yeni savunma merkezini kurma kararı aldı.

 

 

