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Aktüel

Almanya'da görev yapan din görevlisi, Elbe Nehri'nde boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:12:13 -
Almanya'da görev yapan din görevlisi, Elbe Nehri'nde boğuldu

BERLİN (AA) - Almanya'nın Stade kentinde görev yapan din görevlisi Cemal Kınacı'nın serinlemek amacıyla girdiği Elbe Nehri'nde ters akıntıya kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan yazılı açıklamada, Hamburg yakınlarında bulunan Stade kentindeki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Medine Cami görevlisi Kınacı'nın serinlemek için girdiği Elbe Nehri'nde boğulduğu ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, Kınacı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü belirterek, "Kısa süre görev yapmış olmasına rağmen bölgede yaşayan Müslümanların sevdiği, hizmete gönül vermiş, gecesini ve gündüzünü insanlara yardım etmeye ayırmış çalışkan bir din gönüllüsüydü. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Kınacı’nın cenazesinin Almanya’daki otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Samsun’da defnedileceği kaydedildi.

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