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Almanya’da gizli "Sudan'da darbe" toplantısı! Mossad da katıldı

Almanya’da; Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle düzenlenen ve Mossad yetkililerinin de katıldığı ‘gizli’ bir toplantıda, Sudan Devlet Başkanı Beşir’in nasıl devrileceği ve muhaliflerin nasıl iktidara geleceğine ilişkin kararlar alındığı bildirildi. Sudan’daki Beşir karşıtı gösterilerin, bu toplantıdan hemen sonra başlaması ise dikkat çekici bulundu.

01 Mart 2019 Cuma 19:50
Almanya’da gizli "Sudan'da darbe" toplantısı! Mossad da katıldı

Sudan'daki protesto gösterilerin arkasında İsrail, Mısır, S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıktı. Almanya'da Mısır, S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle düzenlenen ve Mossad yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in nasıl devrileceği ve muhalefetin iktidara nasıl getirileceğine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Sudan'daki Beşir karşıtı protestoların bu toplantıdan hemen sonra başlaması dikkat çekildi.

Birçok Arap ülkesi liderinin de katıldığı geçen ay 54'üncüsü düzenlenen, küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı Münih Güvenlik Konferansı'ndan sonra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle “gizli” bir toplantı düzenlendiği, toplantıya Mossad direktörü Yossi Cohen ile Mossad yetkililerinin de katıldığı ileri sürüldü.

Toplantıya Sudan'ın iç güvenlik birimlerinin başı, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi şefi ve Sudan Devlet Başkanı'nın eski Ulusal Güvenlik danışmanın Abdullah Salih'in de katılması dikkati çekti. Münih Güvenlik Konferansı sözcüsü ise toplantıyı doğrulayarak, toplantıya Mossad direktörü Yossi Cohen'in de katıldığını doğruladı.Bir haber ajansına açıklamalarda bulanan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat da, toplantıyla ilgili ayrıntıları doğruladı.

CIA'in Hartum'daki adamı

Sudan Devlet Başkanı'nın eski Ulusal Güvenlik danışmanın Abdullah Salih'in, 2000 yıllarında Washington'da, El Kaide'ye karşı yürütülecek ‘terörle mücadele' çalışma sözü veren bir casus şefi olarak ün kazanmıştı. Salih 2005 yılında ABD'yi ziyaret ettiği biliniyor.Geçtiğimiz ay Afrika istihbarat internet sitesi tarafından yayınlan bir raporda ise, CIA'nın Abdullah Salih'i, Ömer Beşir'in alternatifi olarak gösterildiği dikkat çekildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 19:50
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  10. Münih Güvenlik Konferansı
  11. Abdullah Salih
  12. Mossad direktörü Yossi Cohen
  13. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir

YORUM YAZ

  • Celil EvcimanCelil Evciman1 sa önce
    Tek dişi kalmış canavar batı,sırtlan sürüsü batı,El beşirden ülkesini peşkeş çekmemesi nedeniyle intikam almak,onu devirip yerine işbirlikçi bir yönetim oluşturarak Sudanlı yeniden sömürmek istiyor.Rabbim fırsat vermesin bu alçaklar sürüsüne.
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Anlaşılan Yeni Kurban Sudan, Seçilmiş. Darbe Karşıtı Ūlkeler Birleşip Buna İzin Verilmemelidir. Sudan a Destek Olmalıdır.
  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Türkiye miti devreye sokmali,Sudanl yedirmemeliyiz,savakin adasi bahanesiyle durum yakindan takip etmeliyiz.

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