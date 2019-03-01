Almanya’da gizli "Sudan'da darbe" toplantısı! Mossad da katıldı

Sudan'daki protesto gösterilerin arkasında İsrail, Mısır, S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıktı. Almanya'da Mısır, S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle düzenlenen ve Mossad yetkililerinin de katıldığı toplantıda, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in nasıl devrileceği ve muhalefetin iktidara nasıl getirileceğine ilişkin kararlar alındığı bildirildi.

Sudan'daki Beşir karşıtı protestoların bu toplantıdan hemen sonra başlaması dikkat çekildi.

Birçok Arap ülkesi liderinin de katıldığı geçen ay 54'üncüsü düzenlenen, küresel ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı Münih Güvenlik Konferansı'ndan sonra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle “gizli” bir toplantı düzenlendiği, toplantıya Mossad direktörü Yossi Cohen ile Mossad yetkililerinin de katıldığı ileri sürüldü.

Toplantıya Sudan'ın iç güvenlik birimlerinin başı, Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Servisi şefi ve Sudan Devlet Başkanı'nın eski Ulusal Güvenlik danışmanın Abdullah Salih'in de katılması dikkati çekti. Münih Güvenlik Konferansı sözcüsü ise toplantıyı doğrulayarak, toplantıya Mossad direktörü Yossi Cohen'in de katıldığını doğruladı.Bir haber ajansına açıklamalarda bulanan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir diplomat da, toplantıyla ilgili ayrıntıları doğruladı.

CIA'in Hartum'daki adamı

Sudan Devlet Başkanı'nın eski Ulusal Güvenlik danışmanın Abdullah Salih'in, 2000 yıllarında Washington'da, El Kaide'ye karşı yürütülecek ‘terörle mücadele' çalışma sözü veren bir casus şefi olarak ün kazanmıştı. Salih 2005 yılında ABD'yi ziyaret ettiği biliniyor.Geçtiğimiz ay Afrika istihbarat internet sitesi tarafından yayınlan bir raporda ise, CIA'nın Abdullah Salih'i, Ömer Beşir'in alternatifi olarak gösterildiği dikkat çekildi.