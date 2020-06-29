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Aktüel

Almanya’da Federal Meclis binasına yönelik kundaklama girişimi

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:09:25 -
Almanya’da Federal Meclis binasına yönelik kundaklama girişimi

BERLİN (AA) – Almanya’da kimliği belirsiz kişilerin Federal Meclis (Reichstag) binasına yönelik kundaklama girişiminde bulunduğu bildiridi.

Berlin polisi tarafından yerel basına yapılan açıklamada, Federal Meclisin doğu tarafında yer alan ve bir sunta ile kapatılan pencerenin gece yarısında yanıcı sıvı dökülerek ateşe verildiği belirtildi.

Açıklamada, alevlerin Federal Polis Teşkilatına bağlı memurlar tarafından söndürüldüğü bildirildi.

Olay yerinden kaçan faillerin arandığı ifade edilen açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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