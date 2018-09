Almanya'da Erdoğan ziyareti öncesi şok iddia!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurul görüşmeleri kapsamında bulunduğu ABD'nin New York kentinde Almanya'ya geçerek mevkidaşı Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşecek.



'CAN DÜNDAR VE MEŞALE TOLU İLE GÖRÜŞTÜ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Erdoğan görüşmesi öncesi firari Can Dündar, Meşale Tolu ve bir HDP'li heyet ile görüştü. Bu görüşme sonrasında Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinde Türkiye'deki basın özgürlüğünü gündeme getireceği iddia edildi.

'MERKEL YEMEĞE KATILMAYACAK'



Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan için vereceği akşam yemeğine Almanya Başbakanı Merkel'in katılmayacağı öne sürüldü.